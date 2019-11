Imperia. E’ un fronte dei sindaci unito e compatto quello che è scaturito dal vertice che si è tenuto oggi nella sala consiliare della Provincia alla presenza del prefetto Alberto Intini.

E’ emersa la volontà da parte dei primi cittadini di creare un fronte comune a difesa del territorio con un elenco di richieste, in particolare dal punto di vista delle carenze infrastrutturali, che sarà sottoposto al presidente della Regione Giovanni Toti dopodomani alle 15 in occasione dell’incontro previsto per oggi e rinviato a causa delle emergenze in corso.

Ai concessionari delle autostrade, sarà chiesto di finanziare un piano di marketing per informare i potenziali clienti del Nord Europa e italiani che venire in Liguria non è pericoloso, altrimenti partirà un class action.

I sindaci di Sanremo Alberto Biancheri, di Imperia Claudio Scajola, di Taggia Mario Conio, di Diano Marina Giacomo Chiappori di Riva Ligure Giorgio Giuffra e di Ventimiglia Gaetano Scullino, di Pieve di Teco Alessandro Alessandri si sono fatti portavoce delle rivendicazioni che va dalla richiesta della bretella Albenga-Carcare-Predosa al raddoppio ferroviario, alla conclusione dell’Aurelia bis, dalla Statale 28 alla Armo-Cantarana.

Il Piano, accompagnato da una relazione sui danni patiti dai singoli comuni, sarà redatto dal sindaco di Cesio ed ex presidente d della provincia Fabio Natta ed approvato dalla assemblea dei primi cittadini.

E’ stata chiamata in causa anche la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. «Si cercherà -ha detto Scajola – di farla venire a Imperia, in modo che si renda conto di persona della situazione».