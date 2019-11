Imperia, Hope cerca casa: qualcuno vuole adottarla?

Imperia. Hope, una cagnolina, cerca casa o anche stallo temporaneo. E’ una femminuccia di circa 6 mesi.

Taglia contenuta ( intorno i 10 kg ), è buona e affettuosa.

Questa è la storia di una cucciola che si è ammalata di parvovirosi e che è rimasta sola nella lotta contro la malattia. Sono intervenuti dei volontari Enpa in suo aiuto che l’hanno portata alla clinica imperiese.

Una grande solidarietà si è stretta attorno ad Hope. Veterinari, volontari e cittadini, tutti uniti per salvare la piccola. In breve tempo è stata aperta una raccolta fondi per pagare le cure. E ad oggi, che la piccola è fuori pericolo e prossima alle dimissioni, non c’è nessuna famiglia per lei. Questo è un appello veramente urgente.

Al momento può essere affiancata solo a cani perfettamente vaccinati e in buono stato di salute perché servirà ancora un pochino di tempo per smaltire la carica virale. Ovviamente la può adottare anche chi cani non ne ha.

Per ulteriori informazioni contattare Sara al 3295461841 oppure Barbara al 3479300575. In caso di mancata risposta lasciare un Whatsapp e sarete ricontattati.