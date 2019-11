Imperia, guasto al condizionatore e aria irrespirabile: udienza sospesa in Tribunale

Imperia. Aria irrespirabile in Tribunale e udienza sospesa: è accaduto stamattina in aula Trifuoggi: il giudice Laura Russo mentre era in corso una udienza è stata costretta a sospenderla causa aria irrespirabile sprigionata dall’impianto di condizionamento.

L’allagamento del Tribunale nei giorni 20 ottobre, evidentemente, ha causato una infiltrazione di acqua nel canale dell’aria condizionata che funziona anche da riscaldamento. Risultato dall’impianto usciva un forte odore di muffa.

I procedimenti della mattinata sono stati trasferiti in aula Gup al primo piano