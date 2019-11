Imperia, frana a Porto Maurizio. Interviene il 115

Imperia. I danni da maltempo continuano a flagellare la provincia.

Ieri sera, verso le 19.30, a causa delle forti precipitazioni delle ultime ore, un muro di un cortile interno di una palazzina è franato.

Era lungo circa 20 metri ed è successo in via Sant’Antonio a Porto Maurizio. La sua caduta ha ostruito la via di accesso ad alcuni garage condominiali.

Nessuno é rimasto ferito e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal Comando provinciale per assicurarsi che nulla fosse stato travolto dal movimento franoso.