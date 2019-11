Imperia festeggia l’Unità e le forze armate. Il programma

Imperia. Lunedì 4 novembre, nella ricorrenza della fine della prima guerra mondiale, avrà luogo la celebrazione ufficiale del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in concomitanza con la cerimonia nazionale che si svolgerà in Roma presso l’altare della Patria presieduta in forma ufficiale dal Presidente della Repubblica.

Per tale occasione, la Prefettura di Imperia, d’intesa con le forze armate, le forze di polizia, il Comune di Imperia, la Provincia di Imperia, i vigili del fuoco, l’Ufficio Scolastico provinciale e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ha dato impulso e coordinato l’organizzazione delle commemorazioni.

La cerimonia si svolgerà come segue. Alle 10,30 in Piazza della Vittoria, è previsto uno schieramento interforze che renderà gli onori militari e alle associazioni civili che hanno prestato servizio nei conflitti bellici.

Saranno schierati anche i gonfaloni della Provincia di Imperia, decorata di medaglia d’oro al Valor Militare, e del Comune di Imperia ed i labari delle Associazioni combattentistiche e d’arma.

Avrà luogo, quindi, la cerimonia dell’Alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno nazionale e saranno resi gli Onori ai Caduti di tutte le guerre.

Seguirà, la lettura del Bollettino della Vittoria, la lettura – da parte di uno studente – della Motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Provincia di Imperia e l’intervento di saluto del Sindaco della Città di Imperia, Claudio Scajola. La cerimonia si concluderà con un’orazione ufficiale commemorativa della ricorrenza.