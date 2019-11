Imperia. Venerdì 15 novembre alle 21 presso nella bellissima cornice della Basilica Concattedrale di Porto Maurizio si svolgerà il tradizionale concerto per organo dedicato alle celebrazioni di San Leonardo e quest’anno in memodia del Rev. Don Gustavo Del Santo recentemente scomparso.

L’evento, organizzato dal Duomo di Imperia sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli fa parte del palinsesto della seconda stagione culturale della Basilica di Imperia intitolata E20. L’evento vuole essere l’occasione per offrire alla comunità tutta un ulteriore momento di festa. Il concerto di quest’anno è stato affidato al M° Ferruccio Bartoletti, organista della Cattedrale di Massa e concertista a livello internazionale.

Musicista di formazione classica, è stato tra i primi in Italia a realizzare opere interattive d’improvvisazione che coniugano narrazione, poesia e immagine ed al suo attivo conta oltre 800 concerti in tutto il mondo. Ha insegnato organo e canto gregoriano presso i Conservatori di Como, Latina, La Spezia. Dal 2003 è docente d’Organo e Armonia presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Massa Carrara-Pontremoli. Per tre anni consecutivi (2001-2003) ha tenuto un corso di perfezionamento sulla Letteratura organistica barocca a Altenfelden (Austria). Ancora dal 2001 a 2003 ha tenuto un corso di Letteratura organistica e Improvvisazione all’Accademia Europea d’Organo di Castel Coldrano (Bolzano).

Nel 2015 ha iniziato il divertente progetto “BWV”, lezioni concerto sull’opera organistica di J.S. Bach, presso la chiesa del Sacro Cuore, alla Spezia. Nel 2016 è stato nominato dal Vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli Organista titolare della Cattedrale di Massa. Il programma della serata, prevede musiche per organo di Bach e Buxtheude oltre a diverse improvvisazioni del M° Bartoletti. L’evento è ad ingresso libero e l’organizzazione invita tutta la popolazione a partecipare ad un momento celebrativo e festivo offerto a tutti.