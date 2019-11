Imperia, è ora del pasto per una colonia di ratti. Chi li sfama?

Imperia. E’ ancora emergenza ratti in città. Dopo l’uccisione, avvenuta l’altro ieri, di un gigantesco esemplare da parte di un ex poliziotto è delle ultime ore la pubblicazione sui social di un video che mostra una colonia di topi sull’argine destro del fiume Impero, all’altezza del civico 149.

I roditori (di discrete dimensioni) sono intenti a mangiare quelle che sembrano croccantini per felini, che forse qualche improvvida gattara ha lasciato lì pensando di sfamare qualche micio randagio. Sperando che non ci sia veramente qualcuno che dà da mangiare ai ratti. Nonostante sia giorno e lì vicino ci sia un certo traffico pedonale quest’ultimi non sembrano per nulla intimoriti.