Imperia è la provincia italiana con il più alto numero di giovani che fuggono all’estero

Imperia. Ogni 10 mila abitanti nell’Imperiese, 31 giovani fuggono all’estero.

É questo il dato allarmante che emerge da un’indagine condotta dall’Istat che assegna la maglia nera alla provincia di Imperia, capace di registrare il dato peggiore di tutta la penisola nell’arco temporale che va dal 2012 al 2017.

La situazione è ovviamente attribuibile alla mancanza di opportunità lavorative in zona, sia per laureati che per diplomati, una mancanza che porta i più giovani a decidere di lasciare la propria terra d’origine e i propri affetti, alla ricerca di fortuna al di fuori dei confini nazionali o anche semplicemente in altre regioni italiane.

L’Imperiese in questo ambito è ormai un habitué del fondo classifica, infatti aveva registrato il medesimo risultato anche negli anni passati, precisamente nel 2014, nel 2015 e nel 2017, anno in cui si era toccato il record con 38 abitanti ogni 10 mila che decidevano di lasciare la provincia.