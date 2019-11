Imperia, don Dario chiude il “caso”: «Mai avuto screzi col parroco, anzi ci accomunano stima e affetto»

Imperia. Don Dario Ottonello il giovane ex viceparroco di San Giovanni trasferito ad Alassio, al centro delle proteste dei parrocchiani che avrebbero voluto rimanesse a Oneglia e che hanno scritto in massa al vescovo Guglielmo Borghetti oltre a inondare di telefonate le redazioni dei media, chiude il “caso”.

«E’ la normale vita di un prete essere trasferito -sottolinea don Dario – Dispiace anche a me lasciare Oneglia perché mi sono trovato bene, ma penso che lo stesso avverrà ad Alassio».

«La cosa che mi dispiace di più- precisa il giovane sacerdote – è che ci si stato qualcuno che ha adombrato che il trasferimento fosse stato deciso dal vescovo a causa di un dissidio tra me e il parroco don Ennio Bezzone. Non ci sono mai stati screzi, anzi don Ennio era il mio parroco a Pietra Ligure durante il mio percorso di studi e di preparazione spirituale in seminario, quindi la figura sacerdotale di riferimento. Ci accomuna amicizia, stima e affetto».

Domenica scorsa in occasione dell’ultima messa di don Dario la Basilica di San Giovanni era gremita di fedeli che si sono stretti intorno a lui per salutarlo.