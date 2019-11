Imperia. La procura del capoluogo potrebbe, già nelle prossime ore, aprire un fascicolo a seguito della caduta dell’impalcatura del teatro Cavour avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri.

L’ipotesi di reato potrebbe essere quella di disastro colposo.

Nel corso della mattina Vigili del fuoco e Ispettorato del lavoro, alla presenza dei tecnici dell’impresa incaricata degli interventi hanno proceduto ai rilievi del caso per comprendere le dinamiche del fatto e circoscrivere eventuali responsabilità anche a proposito dell’osservanza delle normative che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle precauzioni da osservare per evitare che le conseguenze dell’effetto del vento.

La relazione sarà trasmessa alla procura.

Il crollo si è verificato nel pomeriggio di ieri mentre sulla città spiravano, infatti, venti di Libeccio con raffiche superiori ai 90 kilometri orari.

Per fortuna in quel preciso momento nessun pedone, né veicolo stava transitando in quel tratto di via Cascione, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Stamattina c’è stato anche il sopralluogo del sindaco Claudio Scajola che si è augurato che i lavori possano proseguire ma che si faccia chiarezza.