Imperia. I Vigili del fuoco del capoluogo stanno mettendo in sicurezza l’area dopo il crollo dell’impalcatura del teatro Cavour.

La struttura precipitata sulla sottostante via Cascione a causa del forte vento sarà sollevata e imbragata «per essere -dice il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l’ingegner Alessandro Giribaldi – essere messa a disposizione del Comune committente dell’opera e, eventualmente della procura».

Per fortuna in quel momento non stavano transitando mezzi e nemmeno pedoni.