Imperia, crolla l’impalcatura del Cavour. Un testimone «Mi sono messo a urlare. Una scena da film, apocalittica»

Imperia. «Ho visto la copertura dell’impalcatura che si è alzata e ho cominciato a urlare, non se sono stato io far spostare le persone ma penso di aver contribuito. Una scena da film, apocalittica la signora si è sentita male dopo».

Maurizio Garelli, che vive poco distante ha ancora la voce rotta dall’emozione nel raccontare ciò che ha vissuto da pochi minuti.

L’impalcatura si è come afflosciata ed è volata via terminando la sua corsa sulla sottostante via Cascione trascinando via il dehor del Bar Loy.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco che hanno transennato la zona mettendola in sicurezza.