Imperia, conclusa la collaborazione tra l’associazione No Mobbing e l’istituto Colombo di Sanremo

Imperia. Si è conclusa anche quest’anno la positiva esperienza di collaborazione tra l’Associazione No Mobbing di

Imperia e l’istituto Colombo di Sanremo, diventata un appuntamento fisso nei primi mesi dell’anno scolastico e che coinvolge in genere le classi quarte e quinte del corso AFM/SIA con l’organizzazione delle professoresse Margherita Lanzetti e Donata Cereghetti.

Filomena Masuzzo, presidente dell’associazione, sostiene che si tratta di un percorso di informazione molto importante per i giovani che poco conoscono l’argomento. La prevenzione diventa il fulcro su cui si può combattere questo fenomeno sempre più dilagante nel mondo del lavoro odierno.

La psicologa Valentina Pascale, relatore nell’incontro, ha sottolineato quanto mobbing e bullismo abbiano spesso le medesime dinamiche psicologiche. L’aggressività del comportamento che è rintracciabile nei due fenomeni è caratterizzata da intenzionalità, sistematicità e asimmetria di potere ed è alla base del problema.

La prevenzione non è affatto un luogo comune e il primo passo è acquisire gli strumenti per riconoscere e modificare le dinamiche comportamentali di prevaricazione. La scuola è palestra di vita e deve avere come obiettivo non solo l’insegnamento ma anche formare le nuove generazioni a diventare adulti più consapevoli, più equilibrati e più coscienziosi; è a tal proposito che lavorare sul focus del comportamento aggressivo durante gli incontri, ha permesso ai ragazzi di potenziare le capacità comunicative e relazionali e stimolare una comprensione empatica.

I ragazzi sono stati particolarmente coinvolti ed entusiasmati ed e hanno dimostrato sensibilità e attenzione al problema, approfondendo gli incontri con numerose domande. Altri progetti sono stati realizzati presso la sede distaccata di Arma di Taggia e sono in programma per il 2020 attività di studio con gli studenti destinate alle scuole di tutta la Provincia.

L’associazione, molto attiva sul territorio, è disponibile con i propri esperti (psicologi ed avvocati), non solo sul fronte dell’informazione e della prevenzione, ma anche con il proprio sportello di ascolto al numero 3889987416, all’indirizzo e-mail nomobbingassoc@libero.it ed alla pagina fb no mobbing imperia, a sostegno e tutela dei lavoratori/lavoratrici vittime di mobbing.