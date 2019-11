Imperia, Claudio Scajola: «In Italia bastano otto regioni e il ripristino delle Province»

Imperia. «Unione con Cuneo? Se noi facessimo un esame oggettivo dei rapporti storici ed economici del nostro territorio, noi abbiamo vicinanze storiche con il cuneese e tutto il Piemonte. Abbiamo collegamenti e questo è il nostro vero entroterra. Era una boutade, ma ritengo che questo regionalismo e queste regioni così organizzate siano troppe e non corrispondano alla effettiva richiesta di rappresentanza da parte delle cittadinanze. In Italia basterebbero otto Regioni e il ripristino delle Province».

Il sindaco del capoluogo Claudio Scajola ammette che l’unione con Cuneo era una boutade ma lancia l’idea di una riforma costituzionale: 8 macroregioni e ripristino delle province.

«Abbiamo avuto un incontro con il presidente della regione ligure dove abbiamo evidenziato ancora una volta tutti i temi che l’altro giorno, su iniziativa del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, diversi sindaci hanno messo insieme, ci hanno lavorato questi due giorni, per presentare delle proposte a brevissimo ovvero l’intensificazione dei mezzi di trasporto che ci sono; rendere una campagna di sicurezza sulle nostre infrastrutture altrimenti i turisti per paura non vengono. A medio e breve periodo di inserire il potenziamento delle infrastrutture, precisando che questo territorio versa alle casse dello Stato e della Regione, attraverso tassazione e addizionali, circa due miliardi all’anno di euro», aggiunge l’ex ministro.

«Quindi, questo territorio -sottolinea Claudio Scajola – dà più di quello che riceve quindi ha bisogno che la Regione sia partecipe della necessità di inserire nelle priorità l’Albenga – Carcare – Predosa che è fondamentale per far venire i turisti nel nostro territorio perché l’Autostrada dei Fiori è praticamente satura; l’Aurelia bis che possa collegare finalmente da Ventimiglia fino a Imperia quantomeno. Tenendo presente che in questo territorio non si fanno investimenti ormai da più di dieci anni».

«Questo abbiamo significato tutti insieme con grande forza e dicendo anche che non apprezzavamo le passerelle ma apprezzavamo che si venisse ad ascoltare quello che i sindaci del territorio facevano e infatti così si è svolta la riunione», conclude Scajola.