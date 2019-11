Imperia. Nel tardo pomeriggio di ieri a Porto Maurizio da un camion che viaggiava in viale Matteotti direzione Sanremo si sono sganciati diversi metri di cavo d’acciaio con tanto di gancio traino che volteggiando ha colpito alcuni mezzi e scooter che erano in marcia e anche parcheggiati.

Sul posto sono accorsi carabinieri, polizia e vigili urbani: una pattuglia che si trovava a passare ha bloccato l’autista del mezzo pesante all’altezza di galleria Gastaldi in corso Garibaldi. Per fortuna non si è registrato nessun ferito.

Sui social diverse le testimonianze. «Davanti a noi il gancio si è sollevato in aria di qualche metro e ed è atterrato sul cofano della mia macchina, io lato guida mi sono coperta la testa con le braccia e mi sono buttata sul sedile passeggero, se mi picchiava sul parabrezza non lo avremmo potuto raccontare», scrive la donna che era alla guida dell’auto che sopraggiungeva.

«Posso assicurare- racconta un’altra testimone oculare – che ci siamo presi tutti un bello spavento vedendoci arrivare a velocità sostenuta questo gancio addosso».