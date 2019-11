Imperia, Capodanno 2020 si terrà a Oneglia e sarà dedicato a bambini e famiglie

Imperia. Il Capodanno 2020 è alle porte e fervono i preparativi a Palazzo Civico per organizzare la Notte di San Silvestro. Due le certezze, al momento, del progetto che sta seguendo l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.

La prima è la location. Dopo due edizioni nell’isola pedonale di via Cascione a Porto Maurizio, Capodanno 2020 si terrà a Oneglia nei pressi della nuova area eventi di Banchina Aicardi, che ha fatto il suo debutto la scorsa estate ospitando, tra le altre cose, il raffinato concerto unplugged di Alexia.

La seconda certezza è il tipo di manifestazione. Per l’ultimo dell’anno l’amministrazione comunale punta a coinvolgere il più possibile famiglie e bambini. Per questo motivo, è stata prevista la presenza di artisti di strada e di balli di gruppo. Ad accompagnare gli imperiesi verso l’anno nuovo ci sarà anche quest’anno un ospite musicale. Sono i diversi i contatti in corso. L’anno scorso furono i Matia Bazar a esibirsi per la Notte di San Silvestro.

«Capodanno ritorna a Oneglia dopo due ottime edizioni in Via Cascione. Per la Città è un punto di forza avere più location capaci di ospitare grandi eventi. Abbiamo scelto di organizzare un Capodanno rivolto principalmente a bambini e famiglie, per salutare l’arrivo dell’anno nuovo con gioia e divertimento. Stiamo lavorando per definire l’intera proposta per San Silvestro, a partire dall’ospite musicale, e presto potremo fornire ulteriori dettagli». Così l’assessore Vassallo.