Imperia calcio, Pietro Daddi vicino a vestire nuovamente il neroazzurro.

Pietro Daddi, classe 1977, svincolato nei giorni scorsi dal Ceriale potrebbe presto ritornare a vestire la casacca neroazzurra.

Lo conferma il direttore dell’area tecnica del club di piazza d’Armi Alfredo Bencardino che lo ha allenato due stagioni fa. «Ci stiamo guardando intorno, Daddi è uno dei papabili. La società ha alzato il budget permettendoci di arrivare in fondo al campionato con questa rosa. Ma sono sempre possibili scambi, nel caso in cui ci siano giocatori scontenti, oppure qualcuno che non si è integrato». Giovanni Boggian è uno dei candidati a lasciare il club? «In effetti -conferma il dirigente neroazzurro – anche per problemi extracalcistici di carattere personale Boggian è uno di quelli che ha avuto maggiori difficoltà fino a questo momento».

Discorso diverso per quanto riguarda il difensore Simone Guarco. «Guarco ci ha chiesto di voler restare nel savonese dovendo partecipare a corsi professionali che riguardano il suo lavoro. Cercheremo di non rinunciare al suo apporto ma preferiamo che chi rimane sia convinto», sottolinea Bencardino.

Se il club darà il via libera, non senza prima aver trovato un sostituto, la destinazione di Guarco è il Vado in serie D.

«Comunque- conclude Alfredo Bencardino – la squadra finora si è espressa oltre alle aspettative, in fondo siamo i primi in classifica. Lo scivolone casalingo col Busalla è arrivato contro una squadra forte che ha approfittato dei nostri errori».

Intanto la squadra agli ordini di mister Alessandro Lupo si prepara al difficile anticipo di sabato prossimo in casa della temibile Cairese.