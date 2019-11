Imperia. Domenica speciale per capitan Alessandro Ambrosini e Giuseppe Giglio: le due colonne alla fine della partita disputata al “Ciccione” col Molassana Boero e terminata per 5-2 per la squadra allenata da Alessandro Lupo sono stati premiati dal presidente Fabrizio Gramondo per aver toccato le 200 presenze in maglia neroazzurra.

Doppia soddisfazione, quindi, per Ambro e Giglio che hanno potuto festeggiare il primato solitario con 6 punti di vantaggio sull’immediata inseguitrice, il Sestri Levante.

Molte i messaggi di felicitazioni e gli auguri sui social per i giocatori dell’Imperia di raggiungere alla fine di questa stagione la serie D.