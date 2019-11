Imperia calcio, Alessandro Lupo alla vigilia della sfida al Molassana: «Nulla è scontato, nemmeno quello fatto finora»

Imperia. «Quando affronti queste squadre, sono sempre partite difficili a maggior ragione se sei primo in classifica. Nulla è avviene per caso, nemmeno quello che abbiamo fatto finora è frutto di casualità. Spero che venga tanta gente allo stadio». Alessandro Lupo tecnico dell’Imperia capolista del campionato di Eccellenza presenta la sfida di domenica al “Ciccione” con il Molassana Boero.

Tiene ancora banco la decisione del giudice sportivo che ha squalificato per 3 giornate l’attaccante Edoardo Capra, reo a detta del direttore di gara richiamato dall’assistente di aver colpito con una gomitata un avversario ed espulso domenica scorsa con l’Alassio. «Tre giornate-commenta Lupo – mi sembrano francamente troppe anche perché il ragazzo non ha fatto niente a detta degli stessi avversari. Lo stesso referto conferma che non ci sono state lesioni provocate, tanto che non si è reso necessario nemmeno l’intervento dei sanitari».

In attacco titolari contro il Molassana Boero saranno Sassari e Boggian.

Intanto si è aggregato alla prima squadra l’attaccante esterno Lorenzo Cassata, classe 2002, ha giocato nelle formazioni giovanili del Genoa e del Monaco. «Non voglio dare illusioni al ragazzo -sottolinea Alessandro Lupo – ma in quella zona del campo siamo coperti, sono altri i reparti che necessitano di rinforzi».

Una curiosità, l’arbitro di Imperia-Molassana sarà Francesco Tortora di Albenga. Con i bianconeri che non nascondono ambizioni di giocarsi il campionato fino in fondo proprio con l’Imperia, forse, per non mettere in imbarazzo lo stesso direttore di gara, si poteva optare per un’altra scelta.