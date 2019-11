Imperia, cade dal tetto della piscina Cascione mentre fa parkour: ragazzo operato al Gaslini

Imperia. E’ stato operato all’ospedale Gaslini il ragazzo di 13 anni caduto ieri dal tetto della piscina Cascione a Imperia mentre faceva parkour. Il ragazzo era caduto da un’altezza di sei metri.

Il ragazzino è stato trasferito al Gaslini ieri sera con un’ambulanza dall’ospedale di Imperia per un politrauma toracico. Il paziente, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, è stato operato. L’intervento chirurgico si è concluso senza complicazioni. Estubato, non è in imminente pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini.

Nella giornata di domani alle 12 sarà rilasciato un bollettino di aggiornamento sulle condizioni cliniche.