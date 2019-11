Imperia. Oneglia illumina il Natale 2019 con un grande appuntamento: l’accensione delle luminarie, oggi 26 novembre alle ore 18.00, quest’anno con un programma tutto on!

Il progetto “On-Centro” nato da un’iniziativa del Comitato San Giovanni che nel 2018 ha coinvolto via e piazza San Giovanni, quest’anno raggiungerà anche il centro di Oneglia, dove ha trovato la collaborazione congiunta dei commercianti di InVia, del Civ Nuovoneglia e via dell’Ospedale, il salottino di Oneglia.

Grazie alla collaborazione di On-Centro, quest’anno il momento che darà ufficialmente il via alle feste sarà introdotto da un pomeriggio “illuminato” da eventi speciali, dove le protagoniste saranno proprio le luci con gli spettacoli di giocoleria luminosa, performance di fuoco, trampolieri luminosi e piante viventi; gli eventi sono realizzati da 5 compagnie di artisti con la direzione di “Fortunello e Marbella”. Guest star dell’evento sarà Babbo Natale che raggiungerà Imperia a bordo di una Corvette elettrica, guidata dal suo fidato autista.

Una Oneglia illuminata a festa dove brilla soprattutto la collaborazione nata all’interno di ON-Centro, un progetto fatto di persone che si sono incontrate per unire le forze e rendere migliore questa parte della città?

Chi sono? Persone, commercianti, associazioni, professionisti, imprenditori che hanno a cuore Imperia. In questo grande progetto On-Centro ha visto la collaborazione dell’amministrazione comunale e in particolare dell’Assessore Gandolfo, a cui va il merito di aver contribuito per offrire una migliorata qualità delle illuminazioni.

Particolarmente soddisfatti della collaborazione che ha portato a questo progetto, ne sono i promotori: Marco Podestà del Comitato San Giovanni, Alessandro Bellotti di InVia, Tiziana Ameglio del CIV Nuovoneglia, Laura Zimone per il salottino di Oneglia:

«Siamo orgogliosi di aver dato vita ad un’iniziativa che ha visto quest’anno il coinvolgimento di tante persone per il bene di Imperia. Siamo convinti fautori del detto ‘l’unione fa la forza’ e insieme si può!».

L’appuntamento per illuminare Imperia Oneglia è oggi, martedì 26 novembre, dalle 16 con l’animazione e quindi alle 18 in piazza Dante per lo spettacolo finale e l’accensione simultanea delle luci di Natale in collaborazione con il Comune di Imperia.

Le luminarie resteranno accese fino al giorno dell’Epifania. La festa prosegue in serata. Alle 21, presso l’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, si svolgerà uno speciale concerto della Banda Filarmonica Città di Imperia dal titolo “1919 – 2019: Un secolo di invenzioni, scoperte ed esplorazioni”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook dedicata all’evento: https://www.facebook.com/events/427075511556955/.