Il Viesseux di Imperia è il miglior liceo della provincia: la classifica Eduscopio

Imperia. É il liceo classico Giovan Pietro Viesseux di Imperia il miglior liceo della provincia. É quanto emerge dalla classifica 2019/2020 realizzata da Eduscopio, progetto della Fondazione Giovanni Agnelli, e resa disponibile sul proprio portale online.

Con un punteggio di 79.72 su 100, calcolato basandosi sul numero di diplomati e sul voto con cui gli studenti sono usciti dalla maturità, è infatti il liceo sito in via Terre Bianche 1 a conquistare lo scettro di miglior liceo classico e miglior liceo in assoluto dell’Imperiese.

Nella classifica dei migliori licei classici della provincia di Imperia seguono il liceo Gian Domenico Cassini di Sanremo con 71.22 e il liceo Angelico Aprosio di Ventimiglia con 60.77.

Tra i licei scientifici, conquista il primo posto il liceo Aprosio di Ventimiglia con 69.98, seguito dal Viesseux di Imperia con 69.12 e infine dal Cassini di Sanremo con 64.15.

Il liceo Cassini si conferma eccellenza provinciale per quanto riguarda la sezione linguistica, conquistando il primo posto con un punteggio di 57.54, seguito dal liceo Carlo Amoretti di Sanremo con 56.8.

Tra gli istituti tecnici spicca invece il Ruffini-Aicardi di Taggia che con un punteggio di 58.29 in indice di occupazione dei diplomati e 72.5 in coerenza tra studi fatti e lavoro trovato è il miglior istituto tecnico della provincia. Si classifica primo anche tra gli istituti ad indirizzo professionale-servizi a cui fa seguito il Calvi di Imperia con 49.99 e 57.14, il Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 41.34 e 37.14 e il Ruffini-Aicardi di Sanremo con 45.04 e 33.33.

Nella categoria tecnico-tecnologico primo è il Galileo Galilei di Imperia con 49.65 e 17.35, seguito dal Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia con 30.77 e 10, dal Ruffini di Imperia con 43.67 e 6.38 e dal Cristoforo Colombo di Sanremo con 31.7 e 4.55.

Nella categoria professionale-industriale e artigianato è invece il Guglielmo Marconi di Imperia a conquistare il primo posto con un punteggio di 67.04 e 37.29, seguito dal Guglielmo Marconi di Sanremo con 56 e 33.33.

Il Ruffini-Aicardi di Sanremo è invece primo nell’indirizzo Tecnico-economico con un punteggio di 53.32 e 56.52, seguito dal Giovanni Ruffini di Imperia con 58.17 e 8.79, dal Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia con 48.88 e 8.2, e dal Cristoforo Colombo di Sanremo con 48.82 e 7.02.