Imperia. «Tra allerte generali, piogge intense e giornate serene, disagi generali e incroci di informazioni, i meteorologi Achille “Kiki” Pennellatore e Giovanni “Meniak” Nebbia daranno parecchie spiegazioni in quest’epoca di meteo 2.0».

Così annunciano, quella che viene definita una “chiaccherata informale”, quelli della Libreria Ragazzi di via Amendola 24. Sarà anche il primo incontro pubblico tra il sanremese Pennellatore, il vate dei meteorologi del ponente ligure e l’enfant prodige imperiese Nebbia (nomen omen?). L’appuntamento è dunque per domenica 8 dicembre alle 21 con “Meteo e App istruzioni per l’uso”.