Il “no hate parliamentary alliance” passa in consiglio regionale, il plauso di Fratelli d’Italia

Bordighera. Scrive Massimiliano Iacobucci per Fratelli d’Italia Liguria: “Apprendiamo con vero piacere dell’approvazione all’unanimità dei presenti in Consiglio regionale della Liguria dell’o.d.g. proposto dal consigliere PD Luca Garibaldi sul tema “no hate parliamentary alliance” con lo scopo di prevenire e contrastare l’incitamento all’odio.

Pur ritenendo tali iniziative in molti casi poco utili alla risoluzione del problema e in tantissimi altri casi strumentali solo a sollevare polveroni ideologici contro avversari politici che diversamente non si sa come batterli , come Fratelli d’Italia Liguria vogliamo avere fiducia nel voto di questa mattina anche per le recenti esperienze che ci hanno visto coinvolti direttamente.

Ci aspettiamo infatti che la eventuale commissione speciale e le indagini del Corecom liguria intercettino anche le intimidazioni, le offese, le minacce ipocrite, meschine e violente oltre ogni misura che è costretta a subire la nostra Presidente On. Giorgia Meloni nella sua veste di donna, mamma, figlia e rappresentante della destra italiana. Sarà sicuramente una ottima prova della lealtà della proposta e della generalità dell’iniziativa”.