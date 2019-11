Sanremo. Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia, che hanno ricevuto decine di richieste di intervento per danni legati al maltempo: tegole pericolanti, frane e allagamenti si sono verificati un po’ in tutto il territorio provinciale, anche se la perturbazione ha creato i problemi maggiori nel comune di Imperia e, soprattutto, in quello di Sanremo. Nella Città dei Fiori salgono a due le persone allontanate dalla propria abitazione: oltre all’inquilino di un appartamento in via Gaudio, fatto sgombrare già alla prime luci di oggi, i vigili del fuoco hanno evacuato una abitazione a Borgo Tinasso abitata da una donna anziana. L’appartamento è stato dichiarato inagibile per problematiche strutturali. Una donna è stata evacuata anche a Imperia, in via Felice Paglieri, sempre per problemi legati a infiltrazioni di acqua che hanno reso inagibile il suo appartamento.

«Il maltempo di questa notte ha causato disagi e da questa mattina all’alba decine di persone sono al lavoro su molti fronti», dichiara Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo. Particolarmente colpita la zona collinare, con smottamenti che si sono verificati in terreni privati in zona La Villetta e in via Duca d’Aosta.

La criticità maggiore resta in strada Valloni, in frazione San Pietro, dove una sessantina di residenti è isolata da questa mattina. «In queste ore si è lavorato per coprire con i teli il versante esposto e ripararlo da nuove eventuali precipitazioni – avverte il sindaco -. Amaie ha realizzato un bypass per un tubo dell’acqua, parzialmente danneggiato dalla frana. Al momento è garantito un passaggio pedonale. Domani invece sarà fatto un sopralluogo tecnico per procedere ai lavori in somma urgenza».

Il monitoraggio del territorio proseguirà nelle prossime ore, quando verrà data attenzione alle zone più colpite visto, sottolinea Biancheri «l’evidente saturazione del terreno».

Danni anche a Ospedaletti, in via Cavalieri di Malta, per un dissesto del manto stradale.