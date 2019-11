Il gruppo “Sardine Ponentine” supera quota 1000 iscritti e diventa privato per evitare attacchi ed infiltrazioni

Sanremo. A poco più di 24 ore dalla sua fondazione, il gruppo Facebook delle “Sardine Ponentine” ha superato agilmente la quota dei 1000 iscritti. Se questa è la buona notizia per i suoi membri ce ne è un’altra che tanto positiva non sembra.

Il gruppo è passato da pubblico a privato per un motivo ben preciso. Gli organizzatori delle piazze di Bologna e Modena – dove è nato il movimento in questione – hanno infatti consigliato questa scelta ai loro sodali della provincia di Imperia al fine di evitare attacchi e infiltrazioni.

Ecco come si descrivono le “Sardine Ponentine”:«Questo gruppo è stato creato per esprimere solidarietà e partecipazione alle tante persone che si sono aggregate in piazza, per ora Bologna e Modena, per contrastare il potere delle fake news e dell’odio del centro destra, impersonato dalla figura di Salvini e della Meloni. Per dire:” No!!! Noi non siamo come voi!” Difendere la nostra storia e la nostra eredità antifascista è un atto trasversale, senza alcuna connotazione politica. Cittadini liberi che vogliono riprendersi la propria libertà di pensiero e non vogliono più essere accostati a odio, razzismo, analfabetismo funzionale e di ritorno, stufi di leggere e sentire fake news , mistificazioni della realtà. Poter parlare ed asprimere la propria disapprovazione senza essere etichettati come comunisti, buonisti etc etc… Perché anche nella Liguria di Ponente c’è vita. Perché noi ci siamo, al di là delle nostre convinzioni politiche. Per difendere la nostra costituzione, i nostri valori e il nostro futuro».