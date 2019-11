Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia va a Carcare per affrontare l’Altarese

Vallecrosia. La prima squadra maschile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, dopo aver perso in casa contro l’Aurora Calcio, oggi pomeriggio tornerà in campo per giocare in trasferta contro l’Altarese nella partita valida per la quinta giornata del girone A di Prima Categoria.

Si giocherà alle 14,30 al Corrent di Carcare, dove la squadra di mister Manuele Fiore cercherà di portare a casa un po’ di punti.