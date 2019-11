Il console generale del Perù Alejandro Ugarte visita Imperia

Imperia. I cittadini di origine peruviana della provincia di Imperia domenica 24 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, potranno incontrare il console generale del Perù Alejandro Ugarte che porterà i suoi saluti presso la sede Anolf-Cisl in via Des Geneys 8, accompagnato dal vice console Elisabeth Guiven.

Nella mattinata, il Console, il Vice Console unitamente allo staff tecnico del Consolato, oltre al ricevimento di istanze e problematiche da parte della folta comunità peruviana, valuteranno e disbrigheranno pratiche che normalmente vengono svolte presso la sede consolare genovese.

«Consulado itinerante – secondo l’Anolf e la Comunità peruviana – è un utile stile di lavoro che il Console Ugarte ha voluto conferire per agevolare i suoi connazionali ed evitare loro disagi, costi e una giornata di lavoro persa per via del viaggio. Sarà inoltre un’occasione in più per stabilire contatti, suggerire soluzioni ai problemi oltre che un’ulteriore conferma delle capacità di integrazione della comunità peruviana in Italia e in provincia di Imperia in particolare».

L’ANOLF di Imperia, la CISL Imperia e la Comunità peruviana ringraziano il consolato peruviano di Genova per il loro impegno.