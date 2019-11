Ventimiglia. Il consiglio comunale della città di confine è iniziato con un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Gastaldo (46anni), Marco Triches (38) e Antonino Candido (32): i tre vigili del fuoco morti nell’esplosione della cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria, il 4 novembre scorso. Lo ha deciso il presidente del consiglio comunale Antonio Spinosi che ha atteso la prima riunione del parlamentino per rendere omaggio ai vigili del fuoco.

In aula consiliare era presente anche una delegazione dei vigili del fuoco di Ventimiglia.

Prima dei lavori, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pompieri, protezione civile, polizia locale, maestranze comunali ed ufficio tecnico, forze dell’ordine, pubbliche assistenze e operatori della ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana per, ha detto Spinosi, «il contribuito dato a Ventimiglia per risolvere le problematiche dovute al maltempo».

A prendere la parola è stato poi il sindaco Gaetano Scullino. «In questi ultimi due giorni il nord Italia, e ora purtroppo anche il sud, sta attraversando un periodo di grande difficoltà» – ha detto il sindaco, che ha ricordato il crollo ieri pomeriggio del viadotto autostradale nel savonese, travolto da una enorme frana. «Tutta la provincia è stata investita da questa ondata di maltempo compresa la nostra città – ha aggiunto -. Siamo attraversati da quattro corsi d’acqua: Roja, Bevera, Nervia e torrente di Latte. Sono sempre del parere che questi corsi d’acqua devono essere sempre monitorati e puliti dalla vegetazioni. Puliti. Ma ci sono sempre grandi difficoltà. Riteniamo che questa sia la nostra unica ancora di salvezza. Continuerò a discutere su questo perché a mio parere la pulizia deve essere fatta sempre».

Scullino ha sottolineato come a preoccupare l’amministrazione fosse in modo particolare l’acquedotto che serve l’intera città, «ma fortunatamente tutto è andato bene».

A ringraziare, uno per uno, i volontari della protezione civile e gli alpini intervenuti durante l’emergenza, è stato il consigliere comunale di maggioranza Marcello Bevilacqua (lega), che si è unito ai ringraziamenti di sindaco e presidente del consiglio comunale a forze dell’ordine, volontari e maestranze comunali.

Non è mancato un momento dedicato alle donne, nel giorno in cui si combatte la violenza contro di loro. Alle componenti femminili del consiglio comunale è stato donato un omaggio floreale.

E’ stata inoltre ufficializzata con la presentazione del manifesto arrivato direttamente dal CONI la candidatura di Ventimiglia a “Town dello sport 2022″.