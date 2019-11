Sanremo. «Il Coastal Rowing è un nuovo modo di intendere il canottaggio – spiega ai microfoni di R24 il campione mondiale di canottaggio Federico Garibaldi della Canottieri Santo Stefano al Mare - E’ infatti una branca nuova del canottaggio che si svolge in mare e segue un percorso. Le barche sono più larghe e più robuste di quelle utilizzate su fiumi e laghi. E’ una disciplina sempre più affermata a livello mondiale, è infatti stato deciso di inserirla ai Mondiali».

«A Hong Kong c’ero già stato con mio fratello. Mi ha colpito la gente molto cordiale e accogliente, è completamente un’altra vita – racconta il giovane atleta, reduce dai campionati mondiali di Coastal Rowing di Hong Kong, in Cina, ad Agostino Orsino nello spazio “Secondo me lo sport” -. E’ stata una bella gara combattuta e tirata fino alla fine». Sulle acque del Victoria Harbour, l’equipaggio misto Santo Stefano al Mare – Rowing Club Genovese si è imposto nettamente su tutti i rivali, dopo aver già dominato la batteria del sabato. La finale, che si è svolta di domenica, ha visto l’equipaggio ligure arrivare primo al traguardo. Per Federico si tratta del terzo titolo mondiale, dopo i due vinti in doppio con il fratello Francesco, oltre ad altre due medaglie di bronzo conquistate sempre in doppio e quattro.

«Fino al 2013 facevo parte della Canottieri Santo Stefano al Mare, dove ho iniziato da piccolo, e poi sono passato al Rowing Club Genovese, visto che mi ero trasferito a Genova per frequentare l’università. Mi sono laureato e ora ho tenuto un’altra medaglia – dichiara – Il canottaggio è uno sport completo e per farlo serve un grande allenamento. Ci alleniamo tutti i giorni per due-tre ore, sotto gara anche due volte al giorno perché cerchiamo di avere il più possibile una preparazione adeguata».

Lo scorso mese, in quindici giorni, ha conquistato numerosi titoli italiani: a Ravenna, dove si sono svolti i campionati italiani universitari, Federico ha conquistato la medaglia d’argento nel singolo ed il titolo di campione italiano nel doppio. La medaglia d’oro non è poi sfuggita nemmeno durante il week end successivo, nella specialità del singolo senior ai Campionati Italiani di Società che si sono svolti ad Eupilio, in Lombardia. A chiudere il ciclo di vittorie infine, i due titoli italiani a Pescara, dove si sono svolti i Campionati Italiani di Coastal Rowing e Sprint Coastal. In entrambe le competizioni il doppio composto da Federico Garibaldi ed Enrico Perino ha avuto la meglio su tutti gli avversari, tra cui anche recenti partecipanti ai mondiali di canottaggio con la nazionale maggiore.

Il giovane campione non si ferma mai: «A fine mese ci hanno invitato a partecipare a una competizione di Coastal Rowing nel Principato di Monaco – anticipa – L’inverno è un periodo di preparazione in vista delle gare estive. Il mio sogno sono le Olimpiadi, punto a partecipare alle Olimpiadi del 2020, non sono messo male a livello nazionale e perciò ci proverò».