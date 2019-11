Il campione Danovaro dalla corte di Pozzetto a testimonial di un’azienda imperiese

Il campione imbattuto Bruno Danovaro, testimonial della Sanremese calcio, durante una sua pausa, ha fatto un salto sul lago Maggiore nel ristorante dell’attore Renato Pozzetto. Danovaro è come sempre al lavoro, e i sarà uno speciale a 360 gradi su di lui, tra prossimi prestigiosi match, ma anche sula sua carriera parallela di ballerino e cantante che l’ha visto esordire mesi fa alla Villa Reale di Monza nei panni di Bert di Mary Poppins.

Ma Danovaro ormai é lanciato, impegnato, comunque presente settimana prossima come Grand Master allo stage di Albenga di Shindokai kan, dove non si risparmierà. Subito dopo raggiungerà una nota azienda in provincia di Imperia, dove sarà testimonial e farà scorta di Pigato di cui è estimatore.