Il Bvc Sanremo espugna il Rivarolo, coach Sandel: «Grande prova di carattere dei ragazzi»

Sanremo. Splendida vittoria esterna del Bvc Sanremo, che con una straordinaria prova di carattere ha espugnato dopo un tempo supplementare il difficile campo genovese del Rivarolo. Per la giovane squadra matuziana, in pratica l’Under 18 più i fratelli Tacconi e il presidente/giocatore Alessandro Deda, si tratta della seconda vittoria su tre partite, la prima in trasferta.

Il commento di coach Sandel: «Grande prova di carattere dei ragazzi. Abbiamo vinto, giocando il supplementare con quattro Under 18 un solo senior in campo. Siamo contenti di questo successo, ma ora pensiamo a lavorare duro in allenamento in vista dei prossimi impegni».

Campionato basket Promozione – terza giornata

Rivarolo – Bvc Sanremo 66-73 dts (7-18, 25-10, 15-11, 14-22)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 13, Deda 13, Tacconi Daniele 7, Riceputi 17, Gandolfi, Tavanti 15, Trivieri 6, Loris 2, Lacognata, Ferraro. Coach: Simone Sandel.