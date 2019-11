I “SoloDuo” inaugurano il Sanremo International Guitar Festival

Sanremo. Lorenzo Micheli e Matteo Mela sono i componenti del “SoloDuo” che oggi pomeriggio, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo alle 17, inaugureranno la settimana di concerti del Sanremo International Guitar Festival, la prestigiosa manifestazione di livello mondiale ideata e diretta dal M° Diego Campagna. Considerati oggi il miglior duo di chitarre al mondo, “SoloDuo” impressiona la critica internazionale per l’arte sublime e la tecnica impeccabile. A seguire, esibizione della giovane Cristina Galietto.

Lunedì spazio al Concorso internazionale che mette in palio concerti in tutto il mondo. Martedì e venerdì in programma anche dei flashmob, delle piccole esibizioni promozionali, durante la seconda parte del pomeriggio, in via Matteotti e in altre zone della Città. Orari e location verranno precisati durante la settimana, anche in funzione delle previsioni meteo.

Tantissime le star presenti, da Eliot Fisk, l’ultimo allievo di Andrès Segovia, a Tali Roth, da René Izquierdo a Zoran Dukic. Ogni serata vedrà l’esibizione di un top player e di un giovane emergente.