Imperia. Il “Moto rivoluzionario” di Eicma 2019 ha attirato più di 800.000 persone, dimostrando di essere la più importante fiera al mondo delle due ruote, che si è conclusa domenica 10 novembre. Non sono mancati i motociclisti della riviera ligure, dal Moto Club Valle Argentina al Moto Club CC. MotorDay e al Comitato del circuito di Ospedaletti, che hanno presenziato al corso nello stand dei carabinieri per provare in sicurezza le moto elettriche.

Dopo un excursus teorico, il corso è proseguito con lo svolgimento di tre prove ed è terminato per con un gioco di equilibrio per la vincita di un gadget. Il divertimento non è mancato, sempre nel rispetto della sicurezza, all’insegna del motto “Guido con la testa”. L’evento è stato molto apprezzato sia dai futuri motociclisti, sia da quelli più navigati, sotto la costante supervisore dei carabinieri.