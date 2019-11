Pieve di Teco. Ieri mattina a Pieve di Teco è stata celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate.

Dopo la santa messa officiata in ricordo dei caduti, la cerimonia è proseguita davanti al monumento, dove, dopo l’alzabandiera e gli alunni della scuola primaria e della secondaria di I grado, hanno intonato canti, “Ta-pum Ta-pum” “O surdato nnamurato” “Ohi vita, ohi vita mia”, accompagnati con la chitarra e con la fisarmonica dai docenti di musica, e letto poesie e frasi per ricordato chi ha dato la vita per la patria e per sottolineare il valore della Pace; tra i testi letti poesie di Ungaretti, Rodari, frasi di poeti, scrittori, politici e uomini di cultura di tutte le epoche: Erodoto, J.F.Kennedy, Mandela, Hack.

Il Sindaco con il suo discorso ha sottolineato ai presenti e agli alunni la necessità di “ricordare” ciò che ha comportato la Prima Guerra Mondiale e l’importante compito delle forze armate di preservare la pace.

La deposizione della tradizionale corona di alloro davanti al monumento ai caduti, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, hanno concluso la cerimonia.