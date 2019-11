Imperia. I Seawards sono gli eliminati del quarto live di X Factor. Un fulmine a ciel sereno per il duo imperiese composto da Giulia Benvenuto e Loris Venier che nelle scorse puntante erano riusciti a conquistare il cuore del pubblico e i pareri favorevoli di tutti i giurati: Samuel, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Malika Ayane.

Nella puntata andata in onda ieri sera su Sky i Seawards hanno presentato un loro brano, “Feel”, in stile indie pop, ma la loro esibizione questa volta non ha convinto pienamente la giuria.

«Voi siete molto bravi, come potete vedete avete già dei fan, siete amati – esordisce il trapper Sfera – l’unica cosa che mi sento di dire è che probabilmente avrei aspettato a portare il singolo per lavorarlo meglio. Il singolo in se era un sette su dieci e voi di solito date 10 su 10».

«Siete sempre voi, sia che sia un pezzo non italiano o italiano – ha esordito Mara Maionchi – , ma in questo vi ho sentiti più deboli di atmosfera».

«Sentire le cose vostre mi porta a sentirvi più vicini, è cresciuta molto la vostra energia, ma Samuel poteva spingere un po’ di più», afferma Malika Ayane parlando del leader della categoria dei gruppi che replica: «Io mi assumo la responsabilità di aver chiesto ai ragazzi di fare questo brano, il singolo vero arriverà la prossima settimana. In corsa abbiamo cambiato perché ho sentito in questo momento andava bene iniziare a raccontare sé stessi anche con più fatica. C’era questa energia della scorsa settimana scorsa e li ha portati a fare una canzone che nessuno conosceva con grande impeto», ha concluso Samuel.

A non essere convinto di questa performance è stato però anche il pubblico che infatti ha deciso di mandarli al ballottaggio insieme alla sedicenne Giordana Petralia. All’Ultimo Scontro il duo ha proposto il proprio cavallo di battaglia, “Clocks go forward”, ma non è bastato: i Seawards lasciano il programma a un passo dalla puntata dedicata agli inediti.