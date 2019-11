Ventimiglia. Si preannunciano giornate di passione per i pendolari ponentini e per tutti coloro che per un motivo o per l’altro devono recarsi in Francia. A partire dalle 19 di mercoledì 4 dicembre è previsto uno sciopero nazionale. Il traffico ferroviario sarà fortemente perturbato.

Le informazioni sui treni che circoleranno il 5 dicembre verranno elargite soltanto alle 17 di martedì 3. Per tutta la durata dello sciopero le informazioni sui treni saranno disponibili alle 17 del giorno precedente.