Giornata mondiale del diabete, le iniziative dei Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matutia

Sanremo. In occasione delle Giornate mondiali del diabete i Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matutia organizzano una serie di manifestazioni nelle seguenti giornate: 15 novembre dalle 15,30 alle 18,00 il convegno “Lions e diabete, global action” a Palazzo Roverizio; alle 20,30 cena a tema al ristorante “Roof Garden” del Casinò di Sanremo.

Il giorno 16 novembre, in collaborazione con il Lions Club Arma-Taggia, sarà organizzata una Camminata Lions “Se ti muovi il diabete si ferma”, una passeggiata non competitiva, con partenza da Sanremo, piazzale Pian di Nave – Giardini Chierotti (presso il forte di Santa Tecla) e arrivo ad Arma al piazzale Chierotti.

Saranno posizionati, nei pressi dei Giardini dedicati a Tiziano Chierotti, dei gazebo per effettuare il controllo Glicemico e il controllo podologico. Un altro gazebo sarà allestito anche a Arma di Taggia nel piazzale Chierotti. Gli screening della glicemia e del controllo del piede, saranno gratuiti ed eseguiti da medici professionali.

L’evento è per promuovere la lotta contro il diabete, ed aperta a tutte le persone che desiderano condividere e partecipare ad aiutare i Lions nella lotta contro la devastante malattia del diabete. I Lions Club di tutto il mondo, hanno scelto il diabete come la principale causa umanitaria per il futuro. Il diabete è un’epidemia globale che colpisce un numero sempre maggiore di uomini, donne e bambini di tutto il mondo.

La camminata contro il diabete si svolgerà lungo la pista ciclabile, e saranno predisposti dei servizi di sicurezza lungo il percorso (Rangers d’Italia, Protezione Civile di Taggia, Croce Rossa Sanremo e Arma, Croce Verde Arma di Taggia), oltre ai soci Lions e Leo che parteciperanno come assistenti alla camminata. All’arrivo i partecipanti troveranno focaccia, acqua e frutta.

«Per il ritorno si ringrazia la direzione di Riviera Trasporti, nella persona del direttore generale Sandro Corrado, per aver messo a disposizione un Bus riservato, ai partecipanti della camminata, con partenza dalla vecchia stazione di Arma e arrivo a Sanremo all’autostazione di Piazza Colombo.

Si ringraziano le istituzioni con i responsabili e il personale degli uffici che hanno concesso le autorizzazioni: Area24 Spa, Agenzia delle Dogane, Questura e Commissariato di Sanremo, Polizia Municipale di Sanremo, Comune di Sanremo, Comune di Taggia, ufficio Beni Ambientali di Sanremo, Ufficio Demanio Sanremo e tutte le associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa».