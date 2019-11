Giornata mondiale del diabete, la fontana di via Boselli a Taggia si tinge di blu

Taggia. In occasione della Giornata mondiale del diabete che si tiene il 14 novembre, la fontana di via P. Boselli ad Arma di Taggia si tinge di blu, colore simbolo della campagna per il diabete.

Il Comune di Taggia ha deciso di sposare l’importante iniziativa proposta dall’Associazione Diabete Giovanile di Ponente (A.D.G.P.) sensibilizzando così l’opinione pubblica nei confronti di questa patologia.

La Giornata mondiale del diabete (Gmd) è stata creata dalla federazione internazionale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991 in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete.

Il 14 novembre, data scelta per la Gmd corrisponde alla data di nascita di Frederick Banting, il co-scopritore dell’insulina con Charles Best nel 1922.