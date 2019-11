Giornata mondiale del diabete, incontro di sensibilizzazione al Polo Tecnologico Imperiese

Imperia. Oggi in occasione della Giornata mondiale del diabete, l’Associazione diabete giovanile ponente Aps, affiliata ad Agd Italia, in collaborazione con i Leo di Imperia hanno organizzato un incontro per fare informazione sul diabete tipo 1 al fine di sensibilizzare i ragazzi.

La conferenza è stata tenuta con successo presso l’Istituto ITI G.Galilei Polo Tecnologico Imperiese dalla diabetologa dell’Asl 1 Laura Affinito Bonabello.

Presenti la presidente di Adgp Efisia Palmas, il presidente Leo Imperia Giovanni Mannari e la testimonial Petra Bianco che ringraziano la referente alla salute professoressa Maiano e i professori che hanno accompagnato i ragazzi.