“Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, gli appuntamenti in provincia di Imperia

Sanremo. Sono davvero tanti gli appuntamenti organizzati sul territorio provinciale in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne” del 25 novembre.

L’intento è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni della donna dal punto di vista culturale e sociale e favorire il dibattito e la riflessione sulle tante violenze fisiche e psicologiche che le donne subiscono ancora. Tutti gli eventi sono coordinati dal Centro Antiviolenza ISV.

Gli eventi:

- 22 novembre alle 17, Federazione Operaia Via Corradi 47 a Sanremo. Monica Lanfranco parlerà del suo ultimo libro “Crescere Uomini, le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo” nell’ambito della rassegna Storia-Storie di ieri e di oggi. Memoria, contemporaneità, territori promossa da CGIL e ANPIe curata da Daniela Cassini e Loretta Marchi. La presentazione sarà accompagnata da letture di Franco La Sacra.

– 23 novembre alle 16 Ospedaletti presso La Piccola Inaugurazione della Mostra “Com’eri vestita”, vengono raccontate storie di abusi accanto agli abiti indossati dalle vittime di violenza finalizzati all’eliminazione dei pregiudizi e stereotipi circa la correlazione tra abbigliamento e violenza sessuale. La mostra resterà in esposizione dal Dal 23 al 26 novembre.

– 23 novembre alle 16 Bordighera Villa Etelinda presentazione del libro di Elisabetta Cametti “Dove il destino non muore”. Intervento musicale del soprano Claudia Sasso e accompagnamento pianistico di Antonio Puntillo.

– 24 novembre alle 10 Sanremo: Camminata non competitiva “Noi…di nuovo insieme” (indossando un capo a scelta di colore rosso) ritrovo ore 10 presso i giardini Nobel e arrivo alla panchina rossa di piazzale Pian di Nave.

– 24 novembre alle 16-18 Imperia Panchina rossa del Parco Urbano, I carabinieri saranno presenti insieme alle operatrici del Centro Antiviolenza per sensibilizzare e dare informazioni alla cittadinanza sulla violenza di genere e distribuire materiale sui servizi e i numeri di riferimento in caso di bisogno.

- 24 novembre alle 16 Ospedaletti- presso “La Piccola” spettacolo teatrale di Laura Forti “ Tale Madre Tale Figlia”.

– 24 novembre alle 21 San Lorenzo al mare- Teatro dell’Albero spettacolo teatrale organizzato dal Centro Antiviolenza ISV “Voci di anime scalze”. Nello spettacolo poesia e canto si uniscono per raccontare storie universali di antica violenza, dove si trovano le donne ma anche interi popoli, bambini, anziani, gli umiliati di ogni paese. L’ispirazione è Maram Al Masri, grande poetessa siriana ora esiliata a Parigi, che con parole d’incanto, attraversando il dolore, alza un inno alla vita, alla consapevolezza della condizione femminile, al superamento di ogni umiliazione. Con le Voci del Teatro dell’Albero si entrerà nella magia del mondo poetico di una donna che ha saputo trovare le parole per andare oltre la sofferenza e intravedere la luce e la forza del riscatto.

– 25 novembre alle 10-12 Imperia- Panchina Rossa di Piazza Dante, I carabinieri saranno presenti insieme alle operatrici del Centro Antiviolenza ISV, per dare informazioni e sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere e distribuire sui servizi e sui numeri di riferimento in caso di bisogno.

- 25 novembre alle 14-16 Imperia, Palazzetto della Sport, La Polizia di Stato allestirà un gazebo nel quale saranno presenti anche le operatrici del Centro Antiviolenza ISV al fine di dare informazioni e sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere e distribuire material sui servizi e sui numeri di riferimento in caso di bisogno.

– 25 novembre alle 15.30, Sanremo, via Matteotti (di fronte Ariston), gazebo Polizia di Stato.

- 25 novembre alle 16:30 Imperia, Biblioteca Civica evento “Qualsiasi fiore ti sia sboccerai”, verrà trattato il tema dell’amore sano tra i giovani e sarà presenteremo il nuovo progetto pilota di peer education. Sarà presente alla manifestazione anche il personale della Polizia di Stato insieme alle operatrici del Centro Antiviolenza per dare informazioni e sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere e distribuire material sui servizi e sui numeri di riferimento in caso di bisogno.

– 25 novembre da Ospedaletti a Taggia distribuzione di sacchetti del pane “Pane amore e rispetto”

– 25 novembre alle 20.45 Bordighera cinema Zeni, “La sposa bambina. Mi chiamo Noojom, ho 10 anni e voglio il divorzio” (Zonta Club Ventimiglia Bordighera).

– 26 novembre alle 16.30 Sanremo presso il Teatro del Casinò presentazione del libro del giudice Paola De Nicola “La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio”.

– 29 novembre alle 21 Ventimiglia presso il Teatro Comunale spettacolo ad ingresso gratuito “Tu danzavi per me” di Gigliola Santoro, libero adattamento a cura de I cattivi del cuore, regia di Gino Brusco.

– dal 25 novembre al 6 dicembre il Casinò di Sanremo sarà illuminato di arancione, il simbolo Zonta contro la violenza sulle donne nella campagna mondiale Zonta Says No to Violence Against Women. Anche il Comune di Ospedaletti aderisce alla campagna illuminando le due fontane cittadine di arancione.