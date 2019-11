Sanremo. Giornata di successi per il Club del Minigolf Club Sanremo nell’ultima gara del Campionato Regionale svoltasi a Santa Margherita Ligure.

Podio tutto sanremese nella Prima categoria con il successo di Diego Bonacini davanti a Paolo Venuto e Cornelio De Capitani. In Seconda categoria vittoria per Franco Minutolo del Sanremo, con Antonio Bruzzone dei Grifoni di Genova e Luca Gilardoni (Presidente del Minigolf Sanremo) sugli altri due gradini del podio. Nella categoria Esordienti vince Manuel Moretti del Rapallo davanti al torinese Marco Viola e Andrea Passioni entrambi del club matuziano.

Confermato il dominio del Sanremo a squadre davanti ai club di Genova, Santa Margherita, San Romolo e Rapallo.

In concomitanza con la gara Regionale è stato giocato il recupero della gara Nazionale rimandata per maltempo il 22 settembre: con il quarto posto ottenuto, l’ M.S.C. Sanremo si piazza al terzo posto in Italia, dietro l’Amatese e il Vergiate, risultato storico che la qualifica alla Finale di Coppa Italia a Marzo 2020 sempre a Santa Margherita.