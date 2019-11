Giallo a Bussana Vecchia, uomo trovato morto con ferita sulla fronte

Sanremo. Un artista di Bussana Vecchia è stato ritrovato senza vita steso a terra nella sua abitazione questa sera, poco prima delle 18. L’uomo, un sessantenne di origine siciliane, è uno scultore attivo nel borgo degli artisti da molto tempo.

A fare la macabra scoperta, secondo le prime informazioni, sarebbe stata la compagna, anch’essa storica abitante della frazione matuziana. Nella casa colpita dal lutto si è recata anche la polizia scientifica che sta compiendo degli accertamenti sul caso, dovuti principalmente al fatto che la vittima è stata rinvenuta con un taglio sulla fronte.

La causa della morte, stando alle indiscrezioni, sarebbe riconducibile a un ictus che avrebbe provocato la caduta e il conseguente ferimento dell’uomo. Questa almeno la ricostruzione fornita dalla compagna agli agenti della polizia.

Grande sconforto si è subito diffuso in paese per l’accaduto. L’artista era molto apprezzato per la sua attività di artista. Conoscenti riferiscono che nell’ultimo periodo fosse affetto da alcuni problemi legati alla depressione.