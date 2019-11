Galleria Gastaldi a Imperia, il consigliere La Monica: «Intervento importante realizzato grazie al contributo di Regione Liguria»

Imperia. «Come cittadino imperiese e come Consigliere comunale, sono particolarmente felice che finalmente galleria Gastaldi sia stata riqualificata dall’Amministrazione comunale di Imperia. È molto tempo che questa realtà strategica, per il traffico di Porto Maurizio, attendeva un intervento per la sua messa in sicurezza» – afferma il Consigliere comunale Davide La Monica.

«Tutto questo è potuto avvenire grazie ai fondi che l’Amministrazione regionale ha voluto destinare al Comune di Imperia, attraverso il Fondo Strategico. Infatti su un totale di spesa di euro €245.000, ben €232.750,00 sono a carico della Regione Liguria. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto il presidente Giovanni Toti e gli assessori competenti Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, siano vicini e sostengano concretamente la nostra città» – dice il consigliere.