Sanremo. Il temporale è passato ma in provincia è già tempo di contare i danni nonostante il fiato degli imperiesi rimanga sospeso fino al termine dell’allerta gialla, previsto per questa sera alle 18, viste le conseguenze della forte perturbazione di stanotte.

A pagare il prezzo più alto, per ora, sono una decina di famiglie rimaste isolate in strada privata Valloni, all’altezza del quartiere di San Pietro. L’unica via di accesso è franata. La protezione civile, grazie all’aiuto dei vigili del fuoco - instancabili nel soccorrere decine e decine di persone dal momento in cui è scattata l’emergenza -, è riuscita a ricavare una zona per il passaggio pedonale: data l’importanza dello smottamento è facile prevedere che il problema richiederà tempo prima di poter essere risolto del tutto. Brutte sorprese anche per le associazioni sportive che operano nel mercato dei fiori dove l’area delle palestre ha subito gli effetti di alcune infiltrazioni provenienti dal tetto.

Nella città di confine, via San Secondo è tutt’ora allagata. In azione sono entrate le idrovore del 115. Tre auto in via Marco Celio Rufo, sempre a Ventimiglia, sono state seriamente danneggiate da un grosso albero precipitato sulla strada.



Sempre a Ventimiglia, nel centro storico, un fulmine ha colpito il tetto del campanile della chiesa di San Michele. Il consigliere Marcello Bevilacqua ha chiesto l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Sul posto si sono recati anche polizia locale e sindaco Gaetano Scullino.

La pioggia devastante a Ventimiglia ha peggiorato anche la situazione delle strade frazionali per la sistemazione delle quali l’assessore Gianni Ascheri aveva approvato progetti di intervento inviati alla Regione per essere finanziati. «Dalle piogge del 2018 la situazione è sempre peggiorata, occorre intervenire al più presto, contiamo sul sostegno del presidente Toti, dell’assessore Gianpedrone e di tutta la giunta regionale», dichiara l’amministrazione.

Dalle tre del mattino i volontari della Protezione civile monitorano rii e corsi d’acqua. Numerosi gli interventi per limitare gli allagamenti delle varie strade cittadine. A causa del fogliame caduto nel corso della tempesta, molti tombini sono risultati ostruiti e non permettevano più all’acqua di defluire, causando diversi allagamenti. Per ripristinare una situazione di normalità, volontari e operatori ecologici della Docks Lanterna hanno lavorato tutta la notte.

A Diano Marina disagi notevoli per alcuni proprietari di garage che, al loro risveglio, se li sono trovati allegati a causa del blocco della pompa di sollevamento. Nella cittadina la polizia municipale, sotto il coordinamento del vicecomandante Franco Mistretta, sta monitorando la situazione e gestendo il traffico che in alcune vie è fortemente limitato dalla presenza dell’acqua.



