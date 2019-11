Imperia. Una decina di famiglie sfollate, tra cui quella del sindaco Daniele Cimiotti, a Ospedaletti, in via Ascenzo, a causa della frana del muro di contenimento di un terrazzamento. Una casa evacuata a Sanremo, in corso Mazzini, dove una frana ha sfondato i muri di una palazzina, rendendola inagibile. Il Roja in piena e una mareggiata in corso.

Piogge e nubifragi hanno messo il Ponente ligure in ginocchio. La terra fragile, gonfia d’acqua, ha ceduto in più punti. Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco effettuati fino alle 16. Decine quelli in coda. Il centralino del comando centrale dei vigili del fuoco di Imperia è rovente.

A Bordighera si sono verificate due piccole frane in Arziglia, dove alcuni massi distaccatisi dal versante roccioso hanno invaso l’Aurelia. Sul posto sono accorsi i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. Un tratto di Aurelia è rimasta anche senza illuminazione pubblica. Ma nella Città delle Palme a far maggiormente paura è il mare. Il porto è stato chiuso al transito: i marosi superano la diga foranea infrangendosi sulla banchina. Il livello dell’acqua si sta alzando all’interno dell’approdo, mettendo a serio rischio le imbarcazioni ormeggiate che potrebbero essere spinte sull’asfalto, contro i locali che ospitano la Guardia Costiera e il Club Nautico.

A Ventimiglia il livello del fiume Roja ha quasi raggiunto gli argini e ora fa paura. A causare l’innalzamento delle acque, oltre alle forti piogge, è stata l’apertura della diga di Breil-sur-Roja. La polizia locale ha chiuso l’accesso alla passerella Squarciafichi.