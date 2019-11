Sanremo. Per raggiungere grandi risultati è fondamentale un allenamento costante. Questo vale nello sport come nella vita quotidiana e anche nel mondo della pasticceria. Lo sanno bene alla San Romolo nei cui laboratori è salito in cattedra nientepopodimeno che il Campione del mondo di cioccolato 2015, Francesco Boccia.

Figlio d’arte, originario della Campania, Boccia è in questi giorni protagonista di momenti formativi per svelare alla maestra pasticcera Simona Piccolini e alla sua crew i segreti del mestiere. Perché come ha ben detto l’allieva, alla guida della pasticceria caffetteria dei coniugi Canepa dalla scorsa primavera, «se non ti tieni in aggiornamento non cresci e se non cresci te non riesci a emozionare i tuoi clienti».

Guarda l’intervista integrale a Francesco Boccia e Simona Piccolini nel video in apertura di articolo.