Frana rende inagibile scuola a Ospedaletti. Il punto sugli istituti imperiesi

Imperia. Una settimana di vacanze forzate e poi il trasferimento in altri plessi scolastici, forse addirittura in altre città. E’ quanto spetta a circa 200 alunni delle scuole elementari e medie De Amicis evacuate nella mattinata di ieri a causa di un movimento franoso che mina la sicurezza dell’edificio.

La scuola di corso Marconi è dunque stata dichiarata inagibile: e stando a una prima analisi sembra essere l’unica in provincia di Imperia gravemente danneggiata dall’ondata di maltempo. Ma le scuole dell’Imperiese come stanno? Abbiamo fatto il punto, acquisendo informazioni su quelle site nei principali comuni della provincia.

Ventimiglia. Per tutte le scuole di Ventimiglia non ancora in regola con la legge antisismica o la prevenzione incendi, l’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Scullino nel luglio 2019, quindi a un mese dall’insediamento a palazzo, ha approvato i progetti necessari per un primo intervento per la sicurezza dei bambini e degli edifici scolastici. Tre di questi interventi sono già stati anche finanziati e verranno affidati entro fine anno.

La scuola Cavour di Ventimiglia Alta, dichiarata inagibile dall’ex sindaco Enrico Ioculano, verrà risistemata grazie a uno stanziamento di un milione di euro voluto dall’attuale amministrazione. Mentre oltre 2milioni e mezzo di euro verranno messi a disposizione nel 2020 per costruire una nuova scuola, sempre nel centro storico. Ad occuparsi degli interventi, seguendo le pratiche passo passo sono stati gli assessori Mabel Riolfo e Gianni Ascheri.

Vallecrosia. La scuola Andrea Doria di Vallecrosia, che ospita 800 studenti, non presenta criticità. A dirlo è il sindaco Armando Biasi, che dichiara: «Abbiamo iniziato ad intervenire per tempo, negli anni. Nell’ottobre del 2018 abbiamo incaricato una società di Milano di effettuare una verifica strutturale sull’edificio ed è risultato agibile. Di conseguenza, la nostra scuola rientra in quel 20 per cento di plessi scolastici italiani che sono dotati di un certificato antisismico».

Negli ultimi dieci anni, inoltre, nell’istituto sono stati effettuati tutti quegli interventi necessari per renderlo anche anti-incendio. «La nostra scuola è dunque dotata della gran parte delle certificazioni richieste dalla legge», specifica il sindaco.

«Entro il novembre del 2020, inoltre – conclude Biasi – Inizieranno i lavori per la realizzazione delle nuove scuole medie nell’area ex Tonet per la cui costruzione abbiamo ricevuto un finanziamento da 2milioni e 100mila euro». Altri 220mila euro sono a carico del Comune.

Bordighera. Nel corso del 2019, considerata l’assenza del certificato di prevenzione incendi, l’amministrazione Ingenito ha chiuso la scuola dell’infanzia di via Napoli con il conseguente trasferimento delle classi in parte nel plesso di via Pelloux e in parte nell’edificio di Via Lamboglia con una spesa di circa 150mila euro. Con l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione pari a 5 milioni e 310.000 euro di fondi regionali verrà costruita la nuova scuola dell’infanzia nell’area retrostante le scuole di via Pelluox. «Per l’edificio che ospita le scuole elementari e medie – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito – Sono stati stanziati € 2.790.000,00 per la messa a norma sismica. Stessa cosa anche per la scuola Rodari di via Pasteur per la quale sono impegnati € 1.070.000,00. Questi tre importanti lavori inizieranno nel 2020».

Sanremo. Anche la Città dei Fiori ha subito un danno legato al maltempo, anche se si tratta di un problema di lieve entità: gli uffici comunali hanno infatti ricevuto una segnalazione per infiltrazioni d’acqua in due locali della scuola Rodari. Subito sono intervenuti gli operai del servizio manutenzione che nel giro di poche ore hanno risolto il problema.

A Sanremo restano al momento chiuse, perché dichiarate inagibili, le scuole Pascoli. Il Comune attende gli esiti della controperizia redatta dall’Università di Genova. Per le altre scuole, così come nella maggior parte dei Comuni italiani, mancano le certificazioni antisismiche e anti-incendio secondo i criteri previsti dalle normative vigenti.

Scuole gestite dalla Provincia. Per quanto riguarda le scuole di secondo grado, comunemente conosciute come “superiori” che sono di competenza della Provincia, l’amministrazione ha ottenuto finanziamenti per la messa in regola secondo le normative antisismiche dell’Istituto d’Arte di Imperia (800mila euro) e del plesso scolastico ubicato presso le ex caserme Revelli di Taggia che ospita classi del Liceo Scientifico Sportivo del “Colombo” di Sanremo e di Ragioneria dello stesso istituto (800mila euro). I lavori si protrarranno per due estati consecutive dal 15 giugno al 15 settembre a partire dalla prossima come concordato con il provveditorato e i dirigenti scolastici. Entro marzo è prevista l’espletazione della gara. In graduatoria, ma non finanziati, ci sono anche l’istituto alberghiero “Ruffini” di Taggia e il Liceo scientifico “Vieusseux” del capoluogo per un valore un milione e 360mila euro. L’Istituto d’Arte sarà interessato anche da un restyling estetico in particolare per quanto riguarda l’aula magna trattandosi di un edificio tutelato di interesse storico. I lavori consisteranno nell’inserimento di catene, ferri, masse cementizie in base a calcoli sismici.

All’appello manca il Comune di Imperia, che più volte sollecitato non ha fornito alcun dato sulle scuole.