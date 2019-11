Pieve di Teco. Cinque persone sono state sfollate dalle loro abitazioni in località Calderara, nel comune di Pieve di Teco, dove è in corso uno movimento franoso con un fronte di almeno cinquanta metri che ha letteralmente tagliato a metà il paese, isolando una parte di popolazione.

Fango e terra hanno coperto le abitazioni e travolto le auto parcheggiate sulla strada antistante. Spazzato via anche un magazzino. «Le dimensioni della frana le capiremo solo domani – avverte il sindaco Alessandro Alessandri – Quando si potrà fare un sopralluogo in sicurezza. La protezione civile e il soccorso alpino a brevissimo saranno sul posto per monitorare e censire i cittadini rimasti bloccati».

Impossibile al momento attraversare il fronte franoso: per questo il Comune chiede la massima attenzione e invita i cittadini a non avvicinarsi all’area colpita.