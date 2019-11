Ospedaletti. Giorni drammatici per la Città delle Rose a causa del forte maltempo che questo fine settimana si è abbattuto sul Ponente Ligure. Ad essere colpito dall’ennesima frana è stato anche il plesso scolastico di corso Marconi. Uno smottamento di circa due metri scoperto dalla bidella e dagli insegnanti delle elementari e medie cittadine prima del suono della campanella e che con tutta probabilità si è verificato tra sabato e domenica.

Allertati i vigili del fuoco, sopraggiunti sull’area interessata, gli uomini del 115 stanno effettuando un sopralluogo del movimento franoso. Stando ai primi accertamenti, come ha dichiarato il sindaco Daniele Cimiotti accorso sul posto insieme alla locale protezione civile e al vicesindaco, «l’edificio presenta evidenti problemi strutturali» che hanno costretto alla sua evacuazione e chiusura.

L’inagibilità è stata dichiarata anche per il nuovo stadio comunale, in quanto lo smottamento dovrebbe averne interessato la gradinata. Per l’Ospedaletti calcio è accorso il presidente Luca Barbagallo. All’allarme, sono arrivati anche il preside Silvio Peri e il comandante della locale compagnia dei Carabinieri.

Per consentire agli studenti di non perdere le lezioni, saranno trasferiti tra il salone parrocchiale e le scuole dell’Istituto comprensivo Sanremo Ponente a cui Ospedaletti fa a capo: Coldirodi e Nobel di Sanremo, di cui due classi prime si sposteranno all’Asquasciati per lasciar libere le aule.